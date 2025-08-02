Йому було тяжко дихати: воїна Віталія Шумея госпіталізували у важкому стані
- 37-річного військового Віталія Шумея, пораненого в голову у 2022 році, госпіталізовано у важкому стані через ускладнення з диханням.
- Йому прочистили бронхи, а надалі планується операція зі встановлення стенту у Львові.
Під Авдіївкою у 2022 році отримав важке поранення голови 37-річний військовий Віталій Шумей. З того часу вдалося досягти значного прогресу на шляху до нормального життя, проте стало відомо, що воїна госпіталізували у важкому стані.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар батька військового Сергія Шумея для Суспільного.
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У якому стані військовий Віталій Шумей?
Віталій Шумей, який проходить лікування та реабілітацію на Львівщині після поранення голови у серпні 2022 року, зараз перебуває у реанімації лікарні святого Луки. Воїна госпіталізували у п'ятницю, 1 серпня.
Батько військового Сергій Шумей розповів про стан сина.
Йому дихати було тяжко. Ми вчора о шостій вечора сюди прибули в дуже тяжкому стані. Зараз краще, Віталію прочистили бронхи,
– розповів він.
Чоловік додав, що ускладнення у Віталія сталося через довгу трахеостомію, тобто через створення штучного отвору в трахеї для надходження через нього повітря.
За словами Сергія, надалі Віталію Шумею будуть ставити тонку металеву трубку стент для того, аби вирівняти звуження. Попереду у Віталія операція, яка буде у Львові.
У квітні 2025 року батько воїна розповідав, що син вже добре спілкувався. До захисника поверталися спогади про родину і друзів.