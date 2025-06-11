У Львові попрощалися з Героєм України Віталієм "Туристом" Карвацьким

У п’ятницю, 25 липня, Львів провів в останню путь Героя України Віталія "Туриста" Карвацького. Військовий загинув 11 червня на Харківському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET. Захисника поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.

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Що відомо про Віталія Карвацького?

Віталій Карвацький народився у Дніпрі, а освіту здобув на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Він добровільно долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення.

Боєць захищав країну на Донецькому, Луганському та Південно-Слобожанському напрямках у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Згодом долучився до 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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З квітня 2024 року Віталій продовжив службу як оператор ударних FPV-дронів на Харківському напрямку. Особисто знищив понад 600 ворожих піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки, БМП та БТР, а також численні бліндажі й укріплені вогневі точки ворога.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський підписав указ про надання Віталію Карвацькому звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

До слова, 25 липня у Львові також провели в останню путь 43-річного Віталія Харпака, 42-річного Володимира Думу та 12 військових, що загинули в полоні.