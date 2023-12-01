Учасник бойових дій і кандидат військових наук: Кабмін призначив заступника міністра оборони
Джерело:Міністерство оборони України
У Міністерстві оборони України тривають зміни. Наразі очільнику відомства Рустему Умєрову призначають нових заступників.
У Міністерстві оборони висловили сподівання, що досвід нового заступника міністра оборони допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни. Хто став заступником Умєрова – читайте на 24 Каналі.
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В Умєрова новий заступник – хто це
Кабінет Міністрів України призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України.
В команді Міноборони полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення,
– ідеться в повідомленні МО.
Що відомо про Віталія Половенка
Із 2019 року Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Чоловік є учасником бойових дій і кандидатом військових наук.
Раніше Віталій Половенко був кандидатом на посаду заступника міністра оборони України, тож 15 листопада стосовно нього розпочали перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади".
Що робитиме Половенко в міністерстві
Пріоритетними напрямками роботи нового заступника в Міноборони назвали такі:
- розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення;
- удосконалення системи речового забезпечення;
- вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.
Нові призначення від Кабміну
1 грудня Кабінет Міністрів провів кадрові перестановки. Окрім призначення Половенка заступником міністра оборони, призначили і голову Держспецзв'язку, ним став Юрій Мироненко.