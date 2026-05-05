Слідчі ДБР звинувачують Віталя Герсака у тому, що у 2020 – 2021 роках перебуваючи на посаді начальника УСБУ в Миколаївській області, ним було неправомірно набуто майно, вартість якого перевищує офіційні доходи на 22 мільйонів гривень.

Дивіться також Дорогі автівки й 150 протоколів про корупцію: поліція провела масштабні обшуки в посадовців ТЦК

Яке рішення ухвалив суд щодо Герсака?

Сам Герсак категорично відкидає висунуті проти нього обвинувачення і вважає справу замовною.

"Для мене, як для людини з 20-річним стажем оперативної роботи, уся ця справа виглядає нікчемною. Вона заснована на сумнівних, з професійної точки зору, "заготовках" часів Баканова – Наумова, які свого часу так і не змогли мені нічого інкримінувати", – заявляє Герсак.

За словами комбата, він жодного дня не володів тим майном, про яке каже сторона обвинувачення, а його родичі усе життя заробляли чималі гроші і мали можливість набути будь-які активи.

Після звільнення зі служби Герсак сам займався підприємницькою діяльністю за кордоном і заробляв достатньо коштів, аби бути небідною людиною.

"В мене немає жодного бажання втягуватися у ці ігрища. Нехай цим займаються мої адвокати, а моя справа захищати Україну", – заявляє комбат.

Присутні на судовому засіданні активісти і ветерани також звертають увагу на низку суперечностей у цій справі.

Чому події шестирічної давнини тільки зараз зацікавили слідчих? Невже ця справа є настільки принциповою, що треба обезголовлювати один з ключових батальйонів на критично важливому Запорізькому напрямку? Таке враження що фронт навмисно руйнується руками агентів ФСБ в українській владі,

– заявляє інвалід війни, ветеран-захисник, легендарний розвідник із позивним "Єврей".

Комбату Герсаку обирали запобіжний захід / Фото надане 24 Каналу

Під час судового засідання стало відомо, що до суду із клопотанням про взяття на поруки командира 423 ОБ БПС підполковника Герсака звернулися командувач ОК "Південь" генерал-майор ЗСУ Сидоренко та командувач 20-го армійського корпусу полковник Заїць.

Відповідно до рішення суду, у задоволенні клопотання ДБР та ОРП про тримання Герсака під вартою – відмовлено.

Натомість, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 мільйонів гривень, які треба внести протягом 5 днів.

Як повідомлялося раніше, напочатку 2022 року підполковник Герсак добровільно мобілізувався до лав ЗСУ і на момент вручення підозри обіймав посаду командира 423 ОБ БПС, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Наприкінці 2025 року Герсака було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ Ступеня "За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку".

1 травня 2026 року співробітники ДБР висунули Герсаку обвинувачення у незаконному збагаченні в 2020 – 2021 роках, коли той очолював УСБУ в Миколаївській області.

За словами слідчих, у зазначений період на найближчих родичів Герсака було оформлено майно, вартість якого перевищує розміри його офіційних доходів на суму 22 мільйонів гривень.