Вітаю у Києві, – Зеленський підтвердив візит Байдена до України

Президент США Джо Байден приїхав до Києва напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Його візит вже підтвердив Володимир Зеленський.

Так, Зеленський привітав Байдена у столиці України. Також він показав фото з американським лідером.

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Офіційно – Байден приїхав до Києва

Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців,

– заявив Зеленський.



Байден та Зеленський у Києві / фото Володимира Зеленського

Байден звернувся до українців

На сайті Білого дому вже опублікували нове звернення Джо Байдена. Президент США заявив, що поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, він сьогодні перебуває у Києві, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

Таким чином, американський лідер підтвердив "непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".

"Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся. Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України", – сказав Байден.

Окрім цього, американський президент оголосив про нову поставку критично важливого обладнання Україні. У пакет допомоги увійдуть: артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити наш народ від повітряних бомбардувань.

Також цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній Росії.

Президент США вперше в Україні з 2008 року

Востаннє президент США відвідував Україну ще у 2008 році – це був Джордж Буш-молодший.

Спершу про візит Байдена до Києва у твітері написав журналіст Bild Юліан Рьопке. Також про поїздку лідера США до України писав російський опозиціонер Марк Фейгін. Зрештою, Байден таки приїхав у Київ.

Приїзд Байдена збігся з масштабною повітряною тривогою в Україні, яку оголосили близько 11:40. Повітряна тривога пов'язана з винищувачами МіГ-31К, які злетіли на території Росії та Білорусі.