На вітчизняній техніці: українці тренуються разом із країнами НАТО – Техніка війни

Україна вперше взяла участь у навчаннях Combined Resolve 16 у Німеччині. Українці тренуються разом із 12 державами-членами та партнерами НАТО на новій військовій техніці українського виробництва – БТР-4Е та БРЕМ-4РМ.

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До теми ЗСУ беруть участь у військових навчаннях в Німеччині: видовищні фото

Техніка від США та гелікоптери для поліції

​• У Німеччині на навчаннях Combined Resolve XVI стартувала активна фаза. Під час одного бою українська піхота та бронетехніка змогла уникнути засідки умовного противника, знищивши при цьому 5 одиниць бронетехніки.

​• Держконструкторське бюро "Луч" успішно представило власну продукцію на міжнародній оборонній виставці EDEX-2021. Підприємство продемонструвало зразки протитанкових ракетних комплексів "Скіф" та "Корсар", макети ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун" тощо.

​• До України прямує чергова військово-технічна допомога зі США у межах підтримки. Також до країни вже прибула військова допомога з Литви. Це перша частина заявленої військової підтримки згідно з постановою литовського уряду.

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​• В Україну прибула фінальна партія гелікоптерів H145 для Нацполіції. Повітряні судна виробництва компанії Airbus приземлились у Міжнародному аеропорту Львова. До України поставляють версії Н145 D3.

​• Вітчизняний виробник продемонстрував 7 модифікацію високомобільного міномета Барс-8ММК. В оновленій версії спрощено гідравлічну систему розгортання й встановлено автономну метеостанцію. Такі покращення дозволяють швидше наводити зброю на ціль.

​• Обсяг виробництва підприємств концерну "Укроборонпром" за 3 квартали 2021 року зросли на 27,4% і склали 26,8 мільярда гривень. Підприємства від початку року виготовили, модернізували та відремонтували 3 151 одиницю озброєння та військової техніки.

Радар на Алясці та бронемашини для Польщі

​• Агентство протиракетної оборони США завершило будівництво радіолокаційної станції на Алясці, що захищатиме від загроз балістичних та гіперзвукових ракет. Радар LRDR створений для виявлення повітряних цілей на великій відстані та висоті.

​• Іспанська компанія UROVESA доставила португальській армії останню партію бронемашин різних типів на базі VAMTAC ST5. Партія налічує 139 машин, а саме: військово-транспортні засоби, командирські машини, машини для медичної евакуації та машини спецпризначення.

​• Полк британської артилерії почав отримувати комплекси протиповітряної оборони Sky Sabre на заміну Rapier. Комплекс може одночасно відстежувати 24 цілі та складається з 3 компонентів: радара, системи передачі даних та зенітних ракет.

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​• У Туреччині на середньому квадрокоптері Cargo-150 інтегрували систему скидання мінометних боєприпасів TOGAN. Дрон із новою системою може нести до 4 мін калібром 81 міліметрів. Апарат здатний транспортувати до 150 кілограмів вантажу на швидкості 100 кілометрів на годину.

​• Міноборони Польщі підписало контракт зі США на постачання 300 вживаних бронемашин Cougar. Це транспортний засіб класу MRAP, розроблений із метою захисту піхоти від стрілецької зброї, наземних мін і саморобних вибухових пристроїв.