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24 Канал Новини України На Хрещатику вітер повалив дерево просто на тротуар: у мережі показали наслідки негоди в Києві
20 червня, 18:18
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На Хрещатику вітер повалив дерево просто на тротуар: у мережі показали наслідки негоди в Києві

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У Києві через штормовий вітер удень 20 червня на Хрещатику впало дерево, обійшлося без постраждалих.
  • У більшості західних, північних та центральних областей України оголосили жовтий рівень небезпеки.

У п'ятницю, 20 червня, у Києві та області спостерігають погіршення погодних умов. Зокрема, штормовий вітер повалив дерево на Хрещатику.

Наслідки негоди показали місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Наслідки негоди в Києві

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. Патрульна поліція столиці закликала не ходити під деревами, поблизу будівництв і рекламних щитів, не залишати там авто і триматися якомога далі від електричних дротів.

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Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.

Удень у Київській області температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а в столиці 16 – 18 градусів.

Нагадаємо, напередодні українців попереджали про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду в більшості західних, північних та центральних областей.