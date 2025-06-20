На Хрещатику вітер повалив дерево просто на тротуар: у мережі показали наслідки негоди в Києві
- У Києві через штормовий вітер удень 20 червня на Хрещатику впало дерево, обійшлося без постраждалих.
- У більшості західних, північних та центральних областей України оголосили жовтий рівень небезпеки.
У п'ятницю, 20 червня, у Києві та області спостерігають погіршення погодних умов. Зокрема, штормовий вітер повалив дерево на Хрещатику.
Наслідки негоди показали місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
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Наслідки негоди в Києві
У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. Патрульна поліція столиці закликала не ходити під деревами, поблизу будівництв і рекламних щитів, не залишати там авто і триматися якомога далі від електричних дротів.
Через сильний вітер на Хрещатику впало дерево: дивіться відео
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Удень у Київській області температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а в столиці 16 – 18 градусів.
Нагадаємо, напередодні українців попереджали про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду в більшості західних, північних та центральних областей.