Витік азотної кислоти під Дніпром: небезпечну речовину везли без ліцензії

Підприємство, що перевозило азотну кислоту в автоцистерні, в якій відбулася розгерметизація і витік небезпечної рідини на Дніпропетровщині, не мало відповідної ліцензії.

Про це розповів начальник управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області Олексій Степаненко, повідомляє "Укрінформ".

24 канал повідомляв, що 7 серпня на Дніпропетровщині стався витік азотної кислоти через розгерметизацію автоцистерни, яка перевозила речовину.

Такий небезпечний вантаж як азотна кислота підлягає ліцензуванню. Перевіривши документацію, ми побачили, що підприємство не отримало таку ліцензію, відповідно, здійснювало перевезення нелегально. Власник сказав, що хотів заробити грошей, а потім отримати ліцензію,

– розповів Степаненко.

Читайте також: На околиці Хмельницького знайшли контейнер із радіоактивною речовиною: подробиці

Відтак, працівники Укртрансбезпеки склали адміністративний матеріал за фактом інциденту. Тож тепер підприємство повинне сплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, а транспорт, із якого трапився витік небезпечної речовини, підлягає конфіскації.

Причиною інциденту стала розгерметизація фланця в одному з відсіків автоцистерни, в якому було 8 тонн азотної кислоти. Витекло близько 4 тонн речовини, розповів заступник головного надзвичайника Дніпропетровщини Олександр Шевченко.

Чим небезпечна азотна кислота? Азотна кислота є отруйною для організму і за ступенем впливу на організм відноситься до речовин 3-го класу небезпеки. Її випари дуже шкідливі: викликають подразнення дихальних шляхів, а сама кислота залишає на шкірі виразки, які довго загоюються. При дії кислоти на шкіру виникає характерне жовте забарвлення.