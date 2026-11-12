Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви: Politico пояснило, чого США хочуть домогтися від Путіна

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Москви після дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Їхній візит має ключове значення.

Про це пише Politico.

Навіщо Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним?

Переговори в Абу-Дабі були складними, а їхні учасники не приховували відсутності довіри між сторонами. Джаред Кушнер після завершення зустрічей визнав, що дискусії були непростими.

Реальність така, що зараз між сторонами немає довіри,

– сказав він, додавши, що відбулися "досить складні дискусії".

За словами учасників переговорів, сторони обговорили всі найскладніші питання, зокрема територіальне, та продовжували відстоювати власні позиції. При цьому тональність оцінок зустрічей змінилася: якщо після першого раунду їх називали "конструктивними", то після другого – лише "нейтральними".

Одним із небагатьох конкретних результатів стало оголошення про запланований обмін військовополоненими, який, за словами Кушнера, може стати найбільшим за час повномасштабної війни. Однак остаточну кількість полонених сторони поки не узгодили.

Американський посланець дав зрозуміти, що для реалізації домовленості потрібне схвалення Путіна. Саме тому під час візиту до Москви Віткофф і Кушнер планують обговорити з російським диктатором питання, порушені в Абу-Дабі.

Ми зустрінемося з Путіним, щоб обговорити те, про що ми говорили сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях,

– пояснив Кушнер.

Ще однією важливою метою американських представників є переконати Путіна допустити європейські країни до наступного раунду переговорів. Кушнер висловив сподівання, що це вдасться зробити, адже за участі європейців можна буде досягти значно більшого прогресу.

Російському лідеру та його команді неодноразово пояснювали, що домовленості неможливі без підтримки європейських союзників. Це свідчить про зміну підходу Вашингтона, який раніше Київ і Брюссель намагалися переконати серйозніше враховувати їхні аргументи.

Тепер американська сторона прагне залучити Європу до обговорення не лише завершення війни, а й ширшої системи безпеки континенту. Зокрема, йдеться про майбутні відносини Росії з НАТО та механізми гарантування безпеки після припинення бойових дій.

Які побоювання має Європа?

Європейські країни наполягають, щоб Україна отримала максимально надійні гарантії безпеки, які не дозволять Росії знову розпочати агресію. Водночас Вашингтон хоче обговорити модель колективного захисту, подібну до тієї, що діє в НАТО, із можливим залученням самого Альянсу як гаранта.

Європейські посадовці готові обговорювати ширшу архітектуру безпеки континенту, щоб врахувати побоювання Москви. Однак вони наполягають, що такі дискусії мають відбуватися паралельно з мирним процесом щодо України, а не передувати припиненню війни.

Водночас у деяких європейських столицях до переговорного процесу ставляться з підозрою. Зокрема, німецькі чиновники вважають його потенційною "російською пасткою", яка має створити хибне враження готовності Москви до миру.

Після зустрічі з Путіним американські представники планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Київ прагне якнайшвидше визначити дату наступного раунду переговорів і сподівається досягти домовленостей до кінця 2026 року.