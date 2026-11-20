19 листопада у Берліні відбулася зустріч "Коаліції охочих". До неї долучилися спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори з європейськими союзниками були "відвертими" та "продуктивними".

Що сказав Віткофф про зустріч "Коаліції охочих"?

Віткофф наголосив, що Дональд Трамп рішуче налаштований завершити війну Росії проти України. Водночас США прагнуть досягти миру на умовах, які гарантуватимуть безпеку й суверенітет України та унеможливлять повторення конфлікту.

Спецпосланець зазначив, що під час зустрічі сторони обмінялися думками й обговорили подальші кроки. Він наголосив, що робота над досягненням тривалого миру триватиме у тісній координації з європейськими союзниками.

Метою нашої поїздки до Берліна було безпосередньо поспілкуватися з європейськими партнерами, обмінятися думками та обговорити подальші кроки. Ми провели змістовні й відверті переговори та вдячні всім учасникам за серйозний підхід і готовність працювати над цим питанням,

– підкреслив Віткофф.

Раніше зять президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія погодилася на багатосторонній формат переговорів щодо завершення війни в Україні за участю європейських країн.

Кушнер також зазначив, що Дональд Трамп після зустрічей із російським і китайським лідерами у Шеньчжені 19 листопада дійшов висновку, що досягти миру в Україні можливо.

Окремо він заявив, що Трамп відкритий до надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. За його словами, такі гарантії мають бути частиною ширшої угоди про безпеку.