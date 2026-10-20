Стів Віткофф полетить до Санкт-Петербурга, де пропонуватиме зустріч Путіна з Зеленським, – Стере

У вівторок, 20 жовтня, у Норвегії відбулись переговори України, США та європейців. Вже наступного дня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф відправиться до Санкт-Петербурга.

Там він запропонує Володимиру Путіну зустріч із Володимиром Зеленським. Про це розповів прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції.

Які результати переговорів?

Очільник уряду Норвегії повідомив, що у середу, 21 жовтня, американський делегат зустрінеться із російським керівництвом. Представник президента США поділиться ідеями та пропозиціями, які обговорювали американці та європейці на зустрічі в Осло. Також він говоритиме про можливість зустрічі очільників України та Росії.

Можливо, це відкриє шлях до зустрічі на рівні лідерів,

– заявив Стере.

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав переговори між Зеленським та Віткоффом конструктивними. Під час виступу на спільній пресконференції разом з українським та норвезьким лідерами Стубб заявив, що вони знайшли "елементи миру".

Під час виступу Володимир Зеленський відкинув припущення, що Україна програє війну з Росією. Проте він підкреслив, що країна втрачає людей.

І шкода, бо наші діти... не мають справжнього життя… Ось чому нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну,

– сказав очільник держави.

Він висловив сподівання, що американці та європейці допоможуть у досягненні цієї мети. Президент розповів, що одна з важливих ідей – організувати тристоронню зустріч лідерів, щоб розв'язати всі питання. Очільник держави сказав, що завтра можна буде побачити, що на це скаже Путін.

Президент додав, що до переговорів сьогодні долучились радники з безпеки з європейських країн. Вранці він провів "хорошу розмову" з держсекретарем США Марко Рубіо. Очільник держави підкреслив, що цінує готовність політика.

Україна хоче миру більше, ніж будь-хто. Саме Росія розпочала цю війну. І рішення продовжувати вбивства – це вибір Росії, і лише Росії,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що Київ одразу ж підтримав американську пропозицію щодо "енергетичного перемир'я". Але Москва продовжила завдавати ударів по українській критичній інфраструктурі. Глава держави розповів, що українська сторона пропонувала різні варіанти. Президент підкреслив, що Україна готова не завдавати ударів по чутливих об'єктах російського енергетичного сектору, якщо країна-агресорка припинить завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Путін відповів "ні", але ми працюємо над тим, щоб знайти рішення,

– зазначив український лідер.

Зеленський сказав, що Україна та європейські партнери мають чіткі ідеї про те, як прийти до миру. Київ хоче, щоб американці донесли ці ідеї до Москви.

Також він прокоментував можливі тристоронні переговори між США, Росією та Китаєм. Зеленський заявив, що не можна вирішувати питання України без неї. Нагадаємо, що, коментуючи гіпотетичну зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, в інтерв'ю італійським ЗМІ український очільник заявив, що поступовий вихід російського диктатора з ізоляції вже відбувся.