Росія стурбована економічною ціною продовження ведення війни в Україні. Зокрема, російських солдатів можуть змушувати повертати одноразові виплати за порушення дисципліни.

24 Канал пише з посиланням на ISW, що відповідний законопроєкт подало 22 листопада російське міноборони.

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Що відомо про стурбованість Росії через виплати окупантам

Аналітики пояснили, що законопроєкт російського міноборони зобов'язує російських військовослужбовців повертати одноразові виплати від підписання російських військових контрактів у разі вчинення військовослужбовцями "грубого дисциплінарного проступку" або ухилення від військової служби.

Ба більше, навіть Путін нещодавно сказав, що він стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії, в тому числі через зменшення виплат російським солдатам, пораненим на полі бою.

Російське міноборони, ймовірно, хоче, щоб законопроєкт стимулював кращу дисципліну серед російських військовослужбовців, особливо тому, що російські військові продовжують публічно скаржитися на погане поводження російського військового командування з їхніми солдатами.

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Водночас речник російського диктатора Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що в Росії не треба проводити ще один частковий примусовий призов у ​​резерв, адже російська влада продовжує схилятися до зусиль криптомобілізації. За його словами від 23 листопада 2024 року:

офіційні особи Кремля наразі не обговорюють другий тур мобілізації,

Росія наразі набирає достатню кількість добровольців за контрактом.

Інші російські органи влади продовжують стимулювати подальший набір контрактників на війну.

Владімір Путін 23 листопада підписав закон, який дозволяє російським солдатам, які воювали в Україні, списувати кредити на суму до 10 мільйонів рублів (близько 95 869 доларів), якщо російські суди почнуть справи про стягнення боргів до 1 грудня 2024 року, що, ймовірно, стимулюватиме росіян із наявними боргами підписати контракти з міністерством оборони Росії,

– пояснили в ISW.

Там додали, що російський так званий мілблогер розмістив оголошення про набір на військову службу в підрозділи ВДВ Росії в кількох суб'єктах Росії, пообіцявши покрити витрати новобранців на проїзд для підписання контрактів.

Також там запропонували одноразові виплати 2,5 мільйона рублів (близько 23 967 доларів) за контракти, підписані в Тульській області, 3 мільйони рублів (близько 28 760 доларів) за контракти в Бєлгородській і Нижньогородській областях, і 2,1 мільйона рублів (близько 20 132 доларів) – для контрактів, укладених у Ленінградській області.