Продовжую виконувати обов'язки, – Вітренко заперечив чутки про відставку

Юрій Вітренко, який наразі обіймає посаду виконувача обов'язків міністра енергетики, спростував інформацію про свою відставку. Він заявив, що це – лише чутки.

Інформація про те, що Вітренко може піти у відставку, з'явилася напередодні в українських ЗМІ. Водночас сам Вітренко спростував цю інформацію, заявивши, що продовжує працювати.

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Сам Юрій Вітренко наголосив, що чутки про нарікання з боку уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під його головуванням мають маніпулятивний характер.

У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов'язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього. Наразі я продовжую виконувати обов'язки Міністра енергетики,

– підкреслив Вітренко.

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