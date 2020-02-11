Вітренко вимагає виплатити йому премію або розділити її між всіма українцями

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав заяву про невиконання компанією трудових контрактів. Він вимагає виплатити йому премію, передбачену договором. Або ж поділити гроші порівну між всіма українцями. Якщо цього не станеться, Вітренко звертатиметься до компетентних органів.

Документ він передав голові правління компанії Андрію Коболєву, а його копію опублікував у фейсбуці.

Читайте також: "Нафтогаз" готує нові скарги проти "Газпрому": що відомо

У заяві йдеться, що "Нафтогаз" "був зобов’язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року". Однак досі цього не зробив. Вітренко наголосив, що за затримку виплати зарплати передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Така затримка виплати зарплати завдає мені значних збитків. Оскільки ці гроші я б міг розмістити на депозиті в банку й отримувати відсотки на цю суму,

– заявив Вітренко.

За його словами, наразі на цих грошах заробляє роботодавець, оскільки використовує їх для отримання процентного доходу на фінансовому ринку України.

Виконавчий директор "Нафтогазу" пояснює, що повинен отримати ці гроші, тому що

зробив найбільший внесок у те, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу;

підписав новий контракт на транзит газу з гарантованими доходами на 7,2 мільярда доларів.

Дізнайтесь більше: Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років

Вітренко нагадав, що рішення про розмір премії ухвалили більше, ніж півтора року тому. "Розмір премії чорним по білому записаний у моєму трудовому договорі з "Нафтогазом". Це робить рішення остаточним і обов’язковим до виконання з боку компанії", – підсумував виконавчий директор "Нафтогазу".

Можливості переглянути розмір премії, не порушивши трудовий договір, немає.

Для мене отримання премій – це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості,

– додав Вітренко.

А також зазначив, що у середині січня запропонував політичному керівництву віддати премію безпосередньо українцям. Людям, заради яких Вітренко "досягав таких екстраординарних результатів". Однак відповіді на його звернення досі немає.

Вітренко попросив Коболєва "невідкладно вчинити всі необхідні дії" для виконання "Нафтогазом" своїх обов'язків за трудовим договором. Якщо реакції не буде, виконавчий директор "Нафтогазу" з 11 лютого звертатиметься до компетентних органів, щоб захистити свої інтереси.

Що відомо про премії керівництву "Нафтогазу"