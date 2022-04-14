Віцеканцлер ФРН заявив, що разом зі Штайнмаєром "Україна відмовилась від Німеччини"

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за начебто небажання прийняти у Києві візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. На його думку, буцімто відмова є великою дипломатичною помилкою України.

Таку гучну заяву Габек зробив у ніч на 14 квітня. На запитання журналістів, чи поїде він або канцлер Шольц в Україну, віцеканцлер відповів: "Тепер ми всі маємо переконатись, що розв'язуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".

Читайте також Австрія, Німеччина та Угорщина проти ембарго на російський газ

"Україна відмовилась від Німеччини"

Габек заявив, що відмовивши у візиті Штайнмаєра до Києва, Україна "відмовилась від Німеччини".

На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилась дипломатичної помилки. Федеральний президент – це Німеччина. І тому відмова Зеленського – це відмова для Німеччини,

– промовив віцеканцлер ФРН.

Нагадаємо, що Штайнмаєр буцімто хотів відвідати Київ разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Проте в Офісі Президента України начебто відмовили у візиті і натомість запросили канцлера Німеччини.

Володимир Зеленський 13 квітня наголосив, що жодних офіційних запитів щодо можливого візиту президента ФРН ні він, ні його офіс не отримували.

Вас може зацікавити – Брифінг п'яти президентів у Києві: дивіться відео