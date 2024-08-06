Є лише два кандидати: у Reuters розповіли, між ким Гарріс обиратиме свого віцепрезидента

Очікується, що вже завтра, 7 серпня, Камала Гарріс має оголосити, кого саме бачить віцепрезидентом у разі своєї перемоги на виборах. У ЗМІ дізналися, що політикиня вагається між двома варіантами.

Днями Камала Гарріс набрала необхідну кількість голосів, яка дозволила їй стати кандидатом у президенти від Демократичної партії. Втім, ще до цього моменту політикиня роздумувала над тим, кого обрати як свого віцепрезидента. У ЗМІ називали короткий список претендентів.

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Хто стане право рукою Гарріс

Втім, тепер, за повідомленням джерел, обізнаних у цьому питанні, вибір Гарріс звузився до двох імен. Це губернатори Міннесоти та Песильванії – Тім Волз та Джош Шапіро.

Наразі точно невідомо, чи визначилася Гарріс з кандидатом. Востаннє вона писала, що ще не ухвалила рішення.

Зазначимо, що 51-річний Шапіро є висхідною зіркою Демократичної партії з високим рейтингом схвалення в Пенсільванії, чиї 19 голосів виборців роблять цей штат обов’язковим для перемоги як для Гарріс, так і для Трампа.

Колишній генеральний прокурор штату Шапіро став би першим єврейським віце-президентом країни. Сильна підтримка Ізраїлю з його боку може відштовхнути деяких прогресивних виборців, хоча вона також може сподобатися поміркованим виборцям і зруйнувати зусилля республіканців, спрямовані на те, щоб війна Ізраїлю та Гази стала проблемою для демократів, зауважує видання.

Додамо, що Шапіро на початку повномасштабного російського вторгнення висловив підтримку Україні та публікував інструкції, як жителі Пенсільванії можуть пожертвувати постраждалим українцям.

60-річний Волз — ексчлен Національної гвардії армії США та колишній вчитель, який за останні тижні підвищив свою популярність як ефективного захисника Гарріс.

Тім Волз також підтримує Україну, однак зробив більше, ніж свій опонент: торік він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, висловлював підтримку Україні та заявляв про готовність всіма силами допомагати українським біженцям.