Трамп це минуле: яким має бути віцепрезидент Камали Гарріс

Камала Гарріс, після відмови Джо Байдена брати участь у майбутніх передвиборчих перегонах, офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії. Далі вона має обрати свого віцепрезидента.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова адвокаційно-аналітичної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Камалі Гарріс дуже важливо знайти кандидата, який не тільки допоможе їй перемогти у тих штатах, де американці ще не обрали за кого голосувати, але й зможе вдало опонувати Джей Ді Венсу. Виборцям дуже важливо розуміти, що вони обирають між протилежностями.

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Яким має бути віцепрезидент від демократів

На думку Олега Рибачука, Камалі Гарріс варто обрати своїм віцепрезидентом людину не з афроамериканським походженням. Це має бути представник старшого покоління, щоб втримати виборців Байдена.

Гарріс апелює до традиційного електорату демократів, тобто це темношкірі та освічена молодь. Вона говорить про майбутнє – це її формула. На її мітингах часто звучить, що Трамп це минуле, до якого ніхто не хоче повертатись,

– зазначив політолог.

Віцепрезидент Камали Гарріс має не забувати про ту частину демократів, які сприймали Байдена своїм лідером. Він мав би втримати їх у своєму колі.