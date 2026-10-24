Загрожувало її життю: віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування через Олешки

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно припинила голодування на підтримку окупованих Олешок. Вона ухвалила це рішення 23 жовтня після розмови з омбудсманом через загрозу своєму здоров'ю та переговорний прогрес.

Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі повідомив, що особисто закликав європолітикиню зупинити акцію. Водночас у питанні надання гуманітарної допомоги мешканцям міста та створення умов для їхньої евакуації вдалося досягти суттєвого прогресу.

Що відбувається в Олешках

Під час розмови Лубінець поінформував віцепрезидентку Європарламенту про домовленість щодо локального припинення вогню, досягнуту за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Ця угода передбачає розмінування шляхів до Олешок, розблокування доставки їжі, питної води, медикаментів та обладнання для місцевої лікарні.

Також домовленості мають гарантувати безпечне та безперешкодне пересування цивільних осіб. Омбудсман подякував Піні Пічерно за її принципову позицію та запевнив, що регулярно інформуватиме її про реалізацію всіх пунктів угоди.

За його словами, подальше голодування почало становити серйозну небезпеку для її життя та здоров'я.

Нагадаємо, що європолітикиня розпочала акцію, аби привернути увагу світу до гуманітарної кризи в регіоні. Водночас Лубінець попереджав, що цивільні у місті фактично вмирають через блокаду та відсутність базових умов для життя.