Затриману за підозрою у корупції віцепрезидентку ЄП усунули з посади та заарештували

Заступницю голови Європарламенту Єву Кайлі підозрюють у корупції під час вибору Катару для проведення чемпіонату світу з футболу. Її звільнили від виконання обов'язків.

Про це повідомив представник голови Європарламенту Роберти Метсоли. Він наголосив, що ЄП рішуче виступає проти корупції.

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"У світлі судових розслідувань, проведених бельгійською владою, президентка Метсола вирішила негайно призупинити всі повноваження, обов'язки й завдання, які були делеговані Єві Кайлі на посаді віцепрезидентки Європарламенту", – мовиться у повідомленні.

Крім цього, грецька соціалістична партія ПАСОК, до якої входила Кайлі, повідомила, що підозрювану "виключили" з лав організації.

Що відомо про інцидент з Кайлі

Віцепрезидентку Європарламенту Кайлі заарештувала Федеральна прокуратура Бельгії. Вона була відповідальною за відносини з Близьким Сходом.

Правоохоронці підозрюють, що "державу Перської затоки", де проходить чемпіонат світу з футболу, могла вплинути на рішення Європейського парламенту, підкуповуючи чиновників. Слідчі, які провели обшуки у 16 місцях у Брюсселі, знайшли приблизно 600 тисяч євро готівкою, комп'ютери та телефони.

Крім Кайлі, прокуратура заарештувала для допитів ще трьох осіб. Їхніх імен наразі не називають.

Бельгійська федеральна прокуратура не називає країну, але анонімне джерело підтвердило для AFP, що мовиться про Катар. Крім цього, про це розповіли видання Le Soir і Knack.