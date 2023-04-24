Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро відзначилася скандальною заявою. Вона заявила, що для вступу України до НАТО потрібна "угода-схвалення" Росії.

Про це вона сказала в інтерв'ю російському виданню "Известия". За словами Дуро, Будапешт не бачить жодних обставин, які б дозволили підтримати розширення НАТО, прийнявши до блоку Україну, пише 24 Канал.

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Скандальна заява віцеспікерки парламенту Угорщини

"Доки кордони України піддаються суперечці і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила представниця угорського парламенту.

Дуро також розкритикувала Київ за начебто "утиски" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні чинні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити "правильний крок" у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.

Всі члени Альянсу підтримують членство України