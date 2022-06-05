Витягли з пекла: з Лисичанська вдалося евакуювати 66 людей

Українським захисникам та захисницям вдалося неможливе. Вони евакуювали з Лисичанська 66 людей, з них шестеро діток.

До евакуації були залучені військові, поліцейські та ДСНСники. Людей евакуювали тихо та без анонсу.

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Так, рятівники й рятівниці їздили бомбосховищами й просто вмовляли людей евакуюватися. Деяких таки вмовили, адже 66 людей вже в безпеці.

Тих, хто залишився, попросили залишатися в укриттях, оскільки обстріли не вщухають. Гуманітарні вантажі до міста завезли. Чи буде ще одна евакуація – невідомо. Раніше очільник Луганщини Сергій Гайдай казав, що евакуації анонсувати не будуть.

Чому про евакуацію не повідомляли

4 червня Сергій Гайдай припустив, що можливо вдасться зробити евакуацію, але тихенько й без розголосу. Все тому, що російська армія розстрілює евакуаційні автобуси. Сьогодні практика "тихої евакуації" спрацювала.

Зауважимо, що в області дуже важка гуманітарна ситуація. Людей не можна евакуювати, їм неможливо підвозити гуманітарні вантажі. До прикладу, в Сєвєродонецьк.

Єдині населені пункти, куди можна постачати гуманітарні вантажі, їжу та ліки, це Лисичанськ та Гірська громада. Й то в Гірську громаду автомобілі доїжджають не кожного дня, бо їх обстрілюють дуже часто.

Поточна ситуація на Луганщині:

4 червня у Сєвєродонецьку росіяни обстріляли з артилерії завод "Азот", в бомбосховищах якого ховаються близько 800 людей. Окупанти вгатили по приміщенню цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Лисичанськ обстрілювали із комплексу "Точка-У". Того ж дня через ворожі обстріли в Лисичанську загинула жінка, яка перебувала у своєму помешканні. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Загалом за добу окупанти пошкодили у Лисичанську 5 будинків, відділення Укрпошти та будівлю відділу поліції.

В районах Гірського і Мирної Долини окупанти завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52, а по Устинівці вгатили з літаків Су-25.

Також ворог завдав значних руйнувань Гірському, пошкодивши ще 13 будинків.

Загалом впродовж 4 червня зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

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