У Рівному вівчарка напала на доберманів та померла після удару господаря

У мікрорайоні Боярка 6 червня вівчарка напала на доберманів, що гуляли разом з господарями. Тварин намагалися розборонити, втім, не змогли.

Чоловік вдарив вівчарку невідомим предметом. Від отриманих поранень собака помер.

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У Рівному померла вівчарка

Подія сталася на вулиці Харківській близько 8 години вечора. Слідчі з'ясували, що з одного з обійсть через відчинену хвіртку вибігла німецька вівчарка. Вона напала на доберманів, що гуляли на повідці разом з господарями. Чоловік та жінка намагалися розборонити псів, однак, зробити цього не змогли.

Чоловік завдав вівчарці удар невідомим предметом. Від отриманих травм вона загинула. Пояснити, чим смертельно поранив, рівнянин не може. Каже, що перебував у стані афекту та схопив те, що потрапило під руку. До того ж одного з його доберманів покусала вівчарка: у пса виявили рани від укусів,

— зазначили в поліції.

На місці інциденту перебувала зооволонтерка, голова благодійного фонду "Клуб ЛАПА" Іннеса Шишкіна. У коментарі Суспільному вона зауважила, що добермани були без намордників. Також додала, що рана на тілі вівчарки схожа на поранення від ножа.

"Патрульні приїхали, допитали чоловіка і він сказав, що у нього ножа немає. Він зараз буде усе заперечувати, оскільки свідком є лише його дружина та хазяйка загиблої тварини. За результатами огляду у собаки ножове поранення, собака такий надріз на тілі не зробить. Думаю, чоловік вдало попав у артерію і собака буквально за хвилину померла від внутрішньої кровотечі", — зазначила Іннеса Шишкіна.

Додамо, що поліцейські відкрили провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Обставини та знаряддя злочину ще встановлюють.

Що кажуть власники доберманів

Зауважимо, що власники доберманів уже оприлюднили свою позицію у мережі. Зокрема, заявили, що їхні Зевс та Гера "неагресивні" та "спокійні". Розповіли, що собаки гуляли на повідках та в нашийниках. Натомість вівчарка вибігла з назачиненого подвір'я та "схопила зубами Геру в районі шиї, мертвою хваткою".

"Відтягнути ніяк не могли, ні ми, ні господарка собаки, яка вибігла вже пізніше на наші крики. Мій чоловік схопив, що було в кишені і вдарив ту вівчарку, тільки після цього вона відпустила нашу і побігла у своє подвір'я. Як з'ясувалося, десь через години дві, та вівчарка померла, напевно від удару ключами чи викрутки, те й те, було в кишені", – додала власниця доберманів.

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