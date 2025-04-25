Виведення у розпорядження: коли військового відправляють поза штат і які є підстави

Командири військових частин можуть приймати рішення про зарахування військовослужбовців у розпорядження. Це поширена практика, однак для неї потрібні певні підстави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ArmiaInform.

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У якому випадку чоловіка виводять у розпорядження

Так, найчастіше у розпорядження виводять військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні після поранення, або тих, кого визнали непридатними, або обмежено придатними для служби в такому підрозділі. Тобто вони не можуть виконувати свої обов'язки на визначеній посаді, і водночас не можуть бути звільнені з армії. Тому вони вимушені певний час чекати на звільнення або переведення в інші частини.

Однак на цьому перелік підстав для виведення у розпорядження військово не закінчується. Ось деякі з підстав:

розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо не розв’язане питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

пониження у посаді у порядку дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для проходження військової служби або навчання, — у разі неможливості призначення на посаду;

відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження;

якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;

якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб;

перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у разі розформування військової частини та за відсутності можливості перемістити такого військовослужбовця на вакантну посаду.

Повний перелік підстав можна переглянути в Указі Президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України".

У більшості випадків військові, зараховані в розпорядження, продовжують службу та виконують завдання, визначені командиром, до якого їх направлено. Виняток – військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні, у відпустці по догляду за дитиною або щодо яких застосовано запобіжні заходи.

До речі, раніше Міноборони пояснило різницю між наказом і розпорядженням. Деякі військові очікують наказ, хоча насправді їм приходить розпорядження.