Завершення війни на лінії 24 лютого 2022 року: Єрмак зробив важливу заяву

У Зеленського заявили, що є дипломатичний шлях закінчення війни. У президента назвали умову для його реалізації.

Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera розповів про те, що українська влада готова розпочати переговори про мир із Росією за умови, якщо війська країни-агресора відійдуть на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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Дипломатичний шлях закінчення війни

Водночас керівник Офісу Президента наголосив, що Україна повинна повернути усі свої території та людей. Інакше – агресія окупантів може повторитися, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Єрмак заявив, що війна може завершитися різними шляхами. Один із них – дипломатичний. Однак цей дипломатичний шлях не може починатися з лінії 24 лютого 2022 року.

Це буде несправедливо, неправильно, це не буде відповідати міжнародному праву. І це, на жаль, створить загрози, що війна може повторитися,

– пояснив посадовець.

До слова, у перші дні після повномасштабної війни Кремль запропонував Україні мирний договір. Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", датований 7 березня 2022 року, був переданий Україні через 11 днів після вторгнення. Деталі документа дізналися журналісти.