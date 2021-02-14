Виведення військ НАТО з Афганістану: що каже генсек Столтенберг

Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити Афганістан в притулок для терористів. Водночас перебувати там у мілітарному стані не хоче жодна країна НАТО.

Важливо США зменшують кількість військових в Афганістані та Іраку до рівня 2001 року

Простого вибору у цьому питанні, каже Столтенберг, наразі немає. Він зауважив, що ніхто не хоче залишатися в Афганістані "довше, ніж необхідно". При цьому підкреслив, що нині угрупування талібів не виконують обіцянок щодо демілітаризації.

Таліби повинні стримати свої обіцянки: припинити насильство і розірвати свої зв'язки з терористичними угрупованнями. Замість цього ми спостерігаємо неприйнятний рівень насильства з боку талібів, який також спрямований проти медиків, суддів і журналістів,

– заявив генсек НАТО.

Рішення Байдена

За офіційними даними, наразі в Афганістані перебуває, 1085 з них німці та принаймні 2500 американців.

Столтенберг додав, що найближчим часом відбудеться перша зустріч НАТО на рівні міністрів з новою адміністрацією США. Відтак рішення про те, чи було дотримано домовленість талібами, а отже і про вихід військових, остаточно прийматиме Вашингтон. Це політичне рішення, яке хоче прийняти новий президент США Джо Байден у тісних консультаціях з членами Альянсу.

У середу міністри оборони НАТО хочуть за допомогою відео проконсультувати про майбутнє навчальної місії "Рішуча підтримка" в Афганістані . Чи слід продовжувати місію?

Найближчі дні та тижні важливі. У нас буде перша зустріч міністрів НАТО з новою адміністрацією США, і я сподіваюся, що країни-члени НАТО будуть інтенсивно консультуватися щодо майбутньої присутності НАТО в Афганістані,

– розповів Столтенберг.

Рішення не буде ухвалене на засіданні міністрів оборони НАТО цієї середи. За інформацією вищих дипломатичних кіл, "майже впевнено", що НАТО залишатиметься в Гіндукуші (гірському районі Афганістану) довше, ніж до кінця квітня.

Тому уряд Німеччини працює над пропозицією продовжити мандат на перебування для військових у Афганістані після 31 березня.