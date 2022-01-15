Виверження підводного вулкану: Японію накрило цунамі

Після виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай цунамі накрило острівну країну Тонга. Через кілька годин стихія дісталася берегів Японії

Після виверження підводного вулкану цунамі вдарило по островах тихоокеанської країни Тонга. Метеорологи прогнозують, що стихія дійде і до берегів Японії.

Зверніть увагу У Тихому океані сталося виверження підводного вулкана: цунамі накрило Тонга

Цунамі накрило Японію

Японські острови вдарили хвилі висотою 1,2 метри, а подекуди й 3. Найбільше постраждали острови Амамі та Токара. Однак там діяло попередження про загрозу.

Також стихія дісталася берегів острова Хокайдо по всьому узбережжю до Окінави. Влада закликала мешканців прибережних регіонів евакуюватися.

Повідомлень про постраждалих, на щастя, немає.

Сигналізація попереджає про небезпеку: дивіться відео

Цунамі в Тонга

Цунамі уже накрило Тонга – країну, неподалік якої трапилося потужне виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У мережі публікують моторошні кадри.

У мережі також з'явилося відео виверження вулкану. Раніше публікували лише кадри виверження з космосу, як фіксували супутники.

Що відомо про виверження вулкану в Тихому океані