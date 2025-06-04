Виверження вулкана Етна зафіксували супутники: неймовірні кадри

Супутникові знімки були зроблені через кілька хвилин після початку виверження. На світлинах видно теплову активність лавових потоків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Copernicus.

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Європейська космічна агенція опублікувала фото вулкана Етна

Європейська космічна агенція (ESA) опублікувала унікальні супутникові знімки виверження вулкана Етна, що відбулося 2 червня 2025 року. На фото видно стовп попелу та диму висотою близько 6 500 метрів, що здійнявся над найвищим активним вулканом Європи, розташованим на острові Сицилія. Знімки зроблені супутником Sentinel-2C.

Супутникові кадри виверження Етни / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2C

Виверження вулкана Етна: деталі події

Як повідомлялося раніше, 2 червня 2025 року вулканічний попіл почав осідати на дороги та будівлі.

Активність Етни посилювалася поступово. Вночі фіксувалися слабкі підземні поштовхи, які швидко переросли у серію безперервних вибухів з інтенсивністю, що зростала.

За інформацією Національного інституту геофізики та вулканології Італії, причиною виверження міг стати обвал матеріалу на північному схилі Південно-Східного кратера. Фахівці також підтвердили появу "лавового фонтану" після викиду попелу.