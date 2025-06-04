Коли "підлога наче лава" по-справжньому: у мережі показали, як туристи тікали з-під Етни
- 2 червня на Сицилії сталося виверження вулкана Етна, через що туристам довелось швидко рятуватися від небезпеки.
- Вулканічні поштовхи перейшли у безперервні "вибухи з наростаючою інтенсивністю", ймовірно, через обвал матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера.
На Сицилії 2 червня сталося виверження найвищого активного вулкана в Європі – Етни. Там утворився великий стовп попелу, який прикрив сонце.
Туристи показали кадри, як рятувалися під час сходження на вулкан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у соцмережі X.
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Туристи в страху тікають від вулкана
Вулкан Етна за останні п’ять років демонструє підвищену активність. Останні виверження сталися у листопаді 2023 року та серпні 2024 року.
Мандрівники рятуються від небезпеки: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що вулкан став менш активним, але все ще видно загрозливу сіру хмару.
Туристи намагаються уникнути безпеки: дивіться відео
Виверження вулкана Етна
Як повідомляли раніше, попіл почав осідати на будівлях та дорогах. Консультативний центр з вулканічного попелу в Тулузі на короткий час оголосив червоний рівень авіаційної небезпеки, але через три години його знизили до помаранчевого.
Все почалось з того, що найактивніший вулкан Європи демонстрував певну активність, зокрема вночі відчувалися вулканічні поштовхи, які згодом перейшли у безперервні "вибухи з наростаючою інтенсивністю".
Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що, ймовірно, це сталося через обвал матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера. За їхніми даними, після викиду попелу також з’явився "лавовий фонтан".