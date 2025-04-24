Небо потемніло: російську Камчатку засипало попелом після виверження вулкана – промовисті фото

На Камчатці відбулося виверження вулкана "Безіменний". У ніч на 24 квітня він викинув стовп попелу на 11 кілометрів, який накрив три селища.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки виверження вулкана на Камчатці

У регіональному відділені МНС повідомили про те, що внаслідок виверження вулкана "Безіменний" попіл випав у селищах Лазо, Атласове і Тайгове.

Наслідки виверження вулкана "Безіменний": дивіться відео

Водночас у відомстві стверджують, що "життєдіяльність населення не порушено", однак там зазначають, що свіжий вулканічний попіл є небезпечним, оскільки складається з дрібних гострокутних уламків порід і вулканічного скла.

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Також на поверхні частинок попелу утримується електростатичний заряд, через що під час падіння попелу повітря електризується, що загрожує поломкою електроприладів. Крім того, присутність у повітрі сірки та інших корозійних елементів може призвести до респіраторних захворювань та алергії, отруєння тварин і води.

Небо на Камчатці вкрито попелом / Фото росЗМІ

Зазначається, що вулкан "Безіменний" викинув попіл на 11 кілометрів вночі 24 квітня. Водночас сам вулкан розташований за 350 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Також було встановлено червоний код авіаційної небезпеки – викиди попелу небезпечні для всіх типів повітряних суден.

Місцеві жителі повідомляють, що небо настільки потемніло від попелу, що автоматично увімкнулися вуличні ліхтарі. Вони зазначають, що фото не передають реальні масштаби того, що відбувається.

До слова, у Європі є досить багато вулканів, які все ще залишаються активними. В одній лише Ісландії налічується аж понад 130 вулканів.