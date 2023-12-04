В Індонезії загинули 11 альпіністів унаслідок виверження вулкана
Джерело:The Guardian
В Індонезії виверження вулкана Мерапі забрало життя 11 альпіністів, ще 12 людей вважаються зниклими безвісти.
У провінції Західна Суматра, де вирує стихія, триває рятувальна операція. Після виверження вулкана два маршрути для сходжень на нього було закрито.
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У районі виверження перебували 75 людей, з яких троє знайдені живими. 49 людей евакуювали перед цим, а 12 туристів вважаються зниклими безвісти.
Небезпека 2-го рівня
У неділю вулкан викинув хмару попелу. Влада оголосила небезпеку другого рівня та заборонила жителям наближатись до кратера ближче, ніж на 3 кілометри.
Вулкан викинув хмару попелу / Фото Reuters
Що відомо про жертв та потерпілих
Пошук зниклих безвісти альпіністів поки призупинили через небезпечні умови.
26 людей не було евакуйовано, ми знайшли 14 із них: трьох живими й 11 мертвими. 12 альпіністів все ще вважаються зниклими безвісти,
– сказав Абдула Малік, голова пошуково-рятувального агентства в курортному місті Паданґ.
Зазначають, що вісьмох із врятованих доставили до лікарні з опіками, а в одного була зламана кінцівка.
На кадрах із мережі видно, як альпіністів евакуюють, їхні обличчя та волосся вкриті вулканічним пилом. Рятувальні команди працювали всю ніч, аби допомогти альпіністам спуститися у безпечне місце.
Альпіністи опинились у пасті / Фото Reuters
На схилах Мерапі проживає близько 1400 людей, найближчі села розташовані за 5 – 6 кілометрів від вершини.
Жителів закликали триматись за 3 кілометри від кратера / Reuters
Що відомо про вулкан Мерапі
- Вулкан Мерапі на Західній Суматрі активний із моменту січневого виверження, тоді унаслідок виверження не було жертв.
- Вулкан входить до більш ніж 120 діючих вулканів Індонезії, які піддаються сейсмічним потрясінням через своє розташування в Тихоокеанському "Вогняному кільці".