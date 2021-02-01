Вулкан Етна знову активізувався: нічні кадри виверження вразили мережу

Етна, найактивніший вулкан Європи, кілька разів вивергався розпеченою лавою 30 січня. У мережу потрапили вражаючі кадри цього видовища.

Джерело: News Channel 8

Етна розташована на східному узбережжі італійської Сицилії, у столичному місті Катанія. Активний вулкан є популярним туристичним напрямком.

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Фахівці передбачали вулканічну активність, тому місце було захищене належним чином. Жертв або постраждалих внаслідок виверження немає.

Виверження вулкану Етна: дивіться відео News Channel 8

Зауважимо, що Етна є найвищим (3350 метрів) та найактивнішим вулканом у Європі. Його також вважають удвічі потужнішим за Везувій.

Прокидається цей вулкан досить часто, жителі Сицилії регулярно відчувають підземні поштовхи та потерпають від наслідків – диму та пилу.

Активність Етни у січні 2021