Вулкан Етна знову активізувався: нічні кадри виверження вразили мережу

Етна, найактивніший вулкан Європи, кілька разів вивергався розпеченою лавою 30 січня. У мережу потрапили вражаючі кадри цього видовища.
Джерело: News Channel 8
Етна розташована на східному узбережжі італійської Сицилії, у столичному місті Катанія. Активний вулкан є популярним туристичним напрямком.
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Фахівці передбачали вулканічну активність, тому місце було захищене належним чином. Жертв або постраждалих внаслідок виверження немає.
Виверження вулкану Етна: дивіться відео News Channel 8
Зауважимо, що Етна є найвищим (3350 метрів) та найактивнішим вулканом у Європі. Його також вважають удвічі потужнішим за Везувій.
Прокидається цей вулкан досить часто, жителі Сицилії регулярно відчувають підземні поштовхи та потерпають від наслідків – диму та пилу.
Активність Етни у січні 2021
- Один з кратерів вулкана Етна почав вивергати лаву ще у понеділок, 18 січня. Через це місцева влада оголосила попередження про небезпеку.
- Кілько днями пізніше у мережу потрапили видовищні кадри цього дійства. Розжарений вулкан особливо вражає своїм виглядом вночі.