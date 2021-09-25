Виверження вулкану на Канарах: влада закрила аеропорт, рейси скасовані

На острові Ла-Пальма триває виверження вулкану. Через це влада 25 вересня вирішила закрити аеропорт та скасувати рейси.

Рейси скасували через хмару попелу від вулкана. Проте інші аеропорти на Канарських островах ще працюють.

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Що відбувається на острові Ла-Пальма

Пальма – це один з восьми островів архіпелагу Канарські острови. Там вже понад тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха.

Вогняна лава поступово поглинає все на своєму шляху: будинки, ділянки та навіть басейни. На острові Пальма оголосили загальну евакуацію. Тисячі людей покинули острів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що незабаром Ла-Пальма оголосять зоною лиха. Зауважимо, через лихо прем'єр скасував свій візит до США. Він вирушив на Канари, щоб контролювати ситуацію.

Стихійне лихо вже принесло збитків на 400 мільйонів євро.