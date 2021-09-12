Вивезені та закатовані: в Україні вшановують пам'ять жертв сталінських депортацій

Традиційно у другу неділю вересня в Україні вшановують пам'ять жертв сталінського примусового виселення. У 1944 – 1951 роках від насильницької депортації постраждали 700 тисяч українців.

Підставою для примусового виселення було встановлення нових державних кордонів в Європі, зокрема між СРСР і Польщею.

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Що варто знати про депортацію українців

Для визначення радянсько-польського кордону 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням": українського – з території Польщі до УРСР і польського – з території України до Польщі.

Фактично, це було примусове переселення етнічних українців:

Холмщини,

Підляшшя,

Надсяння,

Лемківщини.

Їх депортували до східних та південних областей нашої держави.

Примусова депортація українців з етнічних земель: дивіться архівне відео

Процес депортації був жорстоким

Українців не питали, чи хотіли вони повертатися на Батьківщину. До того ж сам процес депортації мав форму військових операцій проти мирного населення. Все це супроводжувалося:

грубим порушенням прав і свобод людини та громадянина,

повною забороною повернення на рідні землі,

вилученням майна,

безальтернативним закріпленням за новими місцями поселення, залишати які було заборонено,

обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав.

Як наслідок – це призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу.



Примусова депортація українців з Польщі / Фото Українського інституту національної пам'яті



Люди збирали речі під дулами автоматів / Фото Українського інституту національної пам'яті