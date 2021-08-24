Вивезених до Франції афганців запідозрили у зв'язках з "Талібаном"

П'ятьох афганців, яких евакуювали з Кабула у Францію, взяли під варту. 4 з них запідозрили у співпраці з бойовиками "Талібану".

Чому затримали афганців

Одного чоловіка взяли під варту, бо він порушив самоізоляцію та вимогу покидати округ Сен-Сан-Дені. Крім того, він знайомий з іншими 4 афганцями, яких підозрюють у зв'язках з талібами.

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Речник уряду Габріель Атталь уточнив, що затриманий афганець допомагав з евакуацією французів з посольства.

Це відбувалося у надзвичайно напруженій ситуації. Він, можливо, врятував чиїсь життя,

– розповів Атталь.

До 5 чоловіків застосували заходи індивідуального адмінконтролю та нагляду.

У Німеччину евакуювали злочинців

Після захоплення Афганістану талібами, кілька країн світу заявили, що готові прийняти біженців. Так евакуаційним рейсом з Кабулу у Німеччину прилетіли 3 афганців, яких раніше вже депортували. Чоловіків звинувачували у зґвалтуванні та торгівлі наркотиками.

Злочинці знову прилетіли в країну та попросили притулку. Однак Німеччина їм відмовила.

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