Допомагав окупантам вивозити з Криму українське зерно: СБУ затримала капітана вантажного судна

В акваторії Одещини затримали іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення Росії на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

Для маскування злочину капітан вантажного судна періодично вимикав GPS-трекер і вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Тепер йому загрожує до 5 років за ґратами.

Зверніть увагу Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101: в СБУ опублікували нові неспростовні докази

Капітан вантажного судна допомагав окупантам вивозити українське зерно

За даними слідства, упродовж 2023 – 2024 судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту окупованого Севастополя, аби забрати награбовану агропродукцію.

Далі корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу У такий спосіб він допомагав росіянам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на Півдні України,

– наголосили в СБУ.

Встановлено, що капітан вантажного судна – громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Затримане вантажне судне / Фото СБУ й Офісу генпрокурора

Під час обшуку на борту виявили документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі отриманих матеріалів слідчі СБУ повідомили капітану корабля про підозру за статтею "Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Уже вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.

До речі, у межах кримінального провадження судно відбуксировано на Одещину й рішенням суду арештовано. Для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності, триває розслідування.

Деталі від Офісу генпрокурора про USKO MFU

У листопаді 2023 судно USKO MFU під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі.

Там судно було завантажено понад трьома тисячами тон агропродукції, призначеної для турецької компанії,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Додали, що в кінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS. Здійснило розвантаження вантажу з Туреччини. Надалі вийшло з порту, вказавши пункт призначення – Стамбул.

Втім, після увімкнення системи AIS, 2 липня судно зайшло в один з портів Республіки Молдова. Під час проходу через акваторію порту Рені, його затримали та на підставі ухвали суду наклали арешт.

В Офісі генпрокурора уточнили, що капітан судна – громадянин Азербайджану.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі заарештованого судна в управління АРМА.

З 15 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя.