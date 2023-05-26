Вивів жінку із 3-го поверху задимленої лікарні: очевидець розповів про удар по Дніпру

У Дніпрі все ще триває ліквідація наслідків удару по медзакладу: працюють рятувальники та спецслужби. Очевидці теж кинулись на допомогу людям, які були в будівлі на момент прильоту,

Віталій, який мешкає неподалік, розповів кореспондентці 24 Каналу про перші хвилини після удару окупантів по психоневрологічному диспансері у Дніпрі.

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Він розповів, що люди ще до приїзду рятувальників, почали витягати людей з-під завалів. Відразу після вибуху він побіг у медзаклад. Розповідає, що будівля була задимлена. Віталій вивів з 3-го поверху жінку.

За його словами, на третьому поверсі медзакладу немає багатьох кімнат, їх зруйновано внаслідок вибуху – руйнування значні.

Очевидець про перші хвилини після удару в Дніпрі: відео

Кількість постраждалих в Дніпрі знову зросла до 25

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що троє постраждалих у важкому стані, 21 – у стаціонарі.

Серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані.

Унаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі й виникла велика пожежа.

Майже відразу повідомили про першу жертву внаслідок удару – загиблим виявився 69-річний чоловік. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Згодом стало відомо про другого загиблого, тіло дістали з-під завалів будівлі.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Зверніть увагу! В Дніпрі на вулиці Калинова, 83 поліція розгорнула пункт для звернень громадян, потерпілих внаслідок ракетного удару.

За даними моніторингового каналу Monitor, росіяни могли завдати удару по Дніпру крилатою ракетою. Ймовірно, це міг бути Іскандер-К.