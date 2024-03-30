Це вже справжній рецидив: стадо овець нахабно перетнуло польсько-український кордон
Джерело:RMF24
Бещадський відділ прикордонної служби повідомив про "незвичний перетин польсько-українського кордону". Вночі стадо овець вийшло на територію іншої країни та спокійно почало там пастися.
Прикордонники повідомили, що ці вівці – справжні рецидивісти. Вони неодноразово перетинали кордон України та Польщі.
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Вівці у законі
Біля села Корчова вночі стадо овець перетнуло польсько-український кордон. Пристрої прикордонників зафіксували наближення до лінії кордону невідомих фігур. Згодом на екранах моніторів розпізнали отару овець, які перейшли кордон і почали пастись на українському боці.
Співробітники у формі, які чудово знають прикордонну зону та її мешканців, сповістили власника. Підбадьорене вигуками власника стадо через деякий час повернулося до Польщі,
– повідомили польські прикордонники.
З тваринами все добре – їх привезли до загону. Як кажуть у польській прикордонній службі, ця отара не вперше наближалася до кордону. Як вони зазначили, "в цьому випадку йдеться про рецидив". Менш ніж два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу, проте перетинати кордон того разу не стали.
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