На вокзалі в Одесі спіймали російського агента, який заклав вибухівку під Opel

Служба безпеки та Нацполіція "за гарячими слідами" затримали агента російських спецслужб, який вчинив теракт в Одесі. Це сталося 5 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Національну поліцію Україну.

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Що відомо про затримання російського агента в Одесі

У СБУ розповіли, що поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний житель Запоріжжя. Чоловіка завербували через телеграм-канали.

Розслідування встановило, що за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту,

– розповіли у Службі безпеки України.

Внаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він зазнав тяжких тілесних ушкоджень, а транспортний засіб, під яким перебував СВП, повністю знищено.

"Після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Втім, співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" розшукали та затримали його", – наголосили правоохоронці.

Зрештою слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про терористичний акт. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування ще триває, вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.

Операція із затримання агента Росії в Одесі 5 липня / Відео з фейсбуку Нацполіції

У Національній поліції додали, що за свою "роботу" російський агент мав отримати грошову винагороду. Втім залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.

Нагадаємо, що вранці 5 липня в Одесі вибухнув автомобіль Opel на вулиці Варненській, коли всередині перебував чоловік. СБУ кваліфікувала цей інцидент як теракт.