Виїхати з окупованої території на авто можна буде без оригіналу техпаспорта

Уряд дозволив громадянам України виїжджати з окупованої території чи в'їжджати на неї без наявного документу про реєстрацію авто. Натомість можна буде скористатися копією.

Особливо актуально це для тих мешканців окупованих територій, які втратили чи загубили оригінал документу. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 26 травня.

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Як в'їхати чи виїхати з окупованої території без техпаспорта

У сервісному центрі МВС на підконтрольній Україні території можна буде отримати копію оригіналу. Копію видають у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС. Місце звернення власник авто може обрати сам, незалежно від прописки чи місця проживання.

Надати копію мають у той же день, коли громадянин України, оформить відповідну заяву.

Раніше, аби в'їхати в Україну з окупованих територій чи виїхати з неї, необхідно було мати оригінальний реєстраційний документ на авто чи довіреність від власника на користування.

Надання прав на керування авто без техпаспорта