Обмеження на виїзд чоловіків: за яких умов батько може виїхати за кордон

Уже понад рік в Україні діють режими воєнного стану та загальної мобілізації. Через це військовозобов'язаним заборонили виїзд за кордон, однак є винятки. Зокрема, перетнути державний кордон можуть батьки, але за певних умов.

Мова йде про батьків, опікунів та усиновлювачів, повідомляє 24 Канал. Про те, за яких умов вони можуть виїхати за кордон – читайте далі.

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За яких умов батько може виїхати за кордон

Батько, опікун або усиновлювач має право на виїзд за межі України за наступних умов:

якщо має 3 і більше неповнолітніх дітей;

якщо має неповнолітню дитину (дітей) з інвалідністю;

якщо самостійно виховує неповнолітню дитину;

якщо є опікуном/усиновлювачем неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

якщо виховує повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи.

Документами, що підтверджує самостійне виховання дитини, можуть бути:

свідоцтва про народження дітей (3 і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Для багатодітних батьків умовою для виїзду за кордон є наявністю оригіналів свідоцтва про народження дітей та посвідчення батька багатодітної сім'ї або нотаріально завірених копій цих документів. Фізична присутність дітей не потрібна.

Якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей). Підтверджуючими документами можуть бути: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

Відповідно до рішення Верховної Ради режим воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжені до 20 травня 2023 року. За необхідності ближче до завершення цього терміну депутати можуть знову продовжити їх на 90 діб і скасувати достроково за умови завершення бойових дій.