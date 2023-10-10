Супровід родичів: які документи потрібні військовозобов'язаному для виїзду за кордон

В Україні триває воєнний стан і наразі за кордон випускають лише певні категорії чоловіків. Однією з підстав для виїзду є супровід родичів, які мають інвалідність.

Адвокат Вадим Заворітний розповів про умови виїзду за кордон чоловіка разом із родичами, які потребують супроводу.

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Хто з чоловіків може супроводжувати родича за кордон

Адвокат розповів, хто з чоловіків призовного віку може супроводжувати родича за кордон. Зокрема право виїзду за межі України під час дії воєнного стану мають:

чоловіки, дружини яких мають інвалідність;

ті, у кого один з батьків чи батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи;

чоловіки, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи.

При цьому у правилах виїзду не мовиться про те, яку групу інвалідності повинна мати подружжя. Тож це значить, що виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (або ж чоловіка) і ІІІ групи інвалідності.

Які документи потрібно зібрати перед виїздом

Чоловікам призовного віку для виїзду за кордон наразі необхідні оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують підстави для виїзду. До прикладу, якщо військовозобов'язаний супроводжує дружину, необхідно надати свідоцтво про шлюб і документи на підтвердження статусу її інвалідності.

Окрім цього, потрібно мати документ, який підтверджує спільне проживання з цією людиною.

Якщо ви супроводжуєте своїх батьків чи батьків другого з подружжя, якщо вони мають інвалідність І або ІІ групи, окрім самих документів на підтвердження інвалідності та родинних зв'язків, додатково до цього потрібні документи, які підтверджують спільне місця проживання з такими людьми. Зареєстроване чи задеклароване місце проживання має співпадати. Або можна надати акт встановлення факту здійснення догляду,

– повідомив адвокат.

Такий документ складається не пізніше 5 днів з моменту звернення районною, районною у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Крім цього, підставу для виїзду чоловіка призовного віку за кордон можна підтвердити документами про отримання компенсації (надбавки) на догляд (відповідно до Закону України "Про соціальні послуги").

Але важливо зауважити, що правила передбачають, щоб ті люди, яких супроводжує за кордон чоловік призовного віку, перебували за кордоном на консульському обліку. І той, хто здійснює супровід, зобов'язаний повернутися в Україну не пізніше строку повернення тієї людини, яку він супроводжував.