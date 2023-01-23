Кому з військовозобов'язаних можна виїжджати за кордон і що для цього потрібно
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено. Однак, деякі військовозобов'язані все ж таки можуть перетинати кордон.
Переважно це стосується супроводжуючих, повідомляє 24 Канал. Самостійний виїзд можливий, але є чимало нюансів, які потрібно врахувати.
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Перетин кордону у ролі супроводжуючого: що потрібно знати
Адвокати пояснюють, що особливі умови виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану прописано для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх.
Щодо самостійного перетину кордону чоловіками, то виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей.
Це можливо на підставі довідки про перебування вищезазначених категорій осіб на консульському обліку в іноземній державі. Окрім такої довідки, необхідно мати пакет документів (їх нотаріально засвідчених копій), які особа взяла б з собою у разі здійснення супроводу зазначених осіб.
Інша особливість перетину кордону у ролі супроводжуючого полягає у тому, що військовозобов'язаний має повернутися в країну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.
Тобто, використати особу для перетину кордону можна, але й повернутись на територію України вони мають разом.
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Виїхати за кордон у 2023 році зможуть:
- чоловіки з інвалідністю;
- чоловіки, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю;
- особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
- батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- чоловіки, які потребують постійного догляду;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.
Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.Важливо! Повний перелік осіб, яких можуть супроводжувати військовозобов'язані, визначено у пунктах 2.1 і 2.2 Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Які документи потрібні чоловікам для перетину кордону
Адвокати пояснюють, що все залежить від категорії військовозобов'язаного. Якщо він є особою з інвалідністю, то має мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.
Якщо військовозобов'язаний хоче перетнути кордон в ролі супроводжуючого, опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим.
Ситуації є різними, але загальні документи, які можуть знадобитись, такі:
- документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);
- документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;
- довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо;
- документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;
- висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді;
- акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону, раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).