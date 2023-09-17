ЗМІ ідентифікували тисячі чоловіків, які втекли за кордон через систему "Шлях"

Журналісти ідентифікували біль ніж 2 248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА через призначену для далекобійників систему "Шлях" і не повернулися. Також вони виявили 372 організації, причетні до їх переправлення.

Журналісти кілька місяців досліджували використання системи "Шлях" і виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку. Крім цього, вони з'ясували прізвища 2 248 чоловіків, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися.

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Топ організацій, які випустили найбільше ухилянтів

Як повідомляє видання, така "послуга" коштує на чорному ринку 3 000 – 5 000 доларів з особи.

ЗМІ свідомо відмовились від публікації прізвищ ухилянтів й вирішили зосередитись на дослідженні громадських і благодійних організацій, які свідомо чи несвідомо сприяли їм, подаючи відповідні клопотання у ЛОВА. Усього видання виявило 372 такі організації.

Найбільше ухилянтів пройшло через дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб". Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

Листи до Львівської ОВА від імені миколаївської "Просвіти" писала 34-річна голова організації Наталія Муха, яка також керує миколаївським театром "Хліб". А від ГО "Театр Хліб" писав її 22-річний керівник Роман Збудовський.

І Муха, і Збудовський ігнорували дзвінки й повідомлення журналістів з проханнями прокоментувати виявлені цифри.

Водночас журналісти наголосили, що частина втікачів могли вчинити так самовільно, без відома керівництва організацій. Проте наполегливе уникання пояснень наштовхує на думку, що керівникам є що приховувати.

Ще 2 компанії, а саме "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України", допомогла виїхати понад 100 чоловікам, які потім не повернулись в Україну.

Раніше керівник "Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір" Микола Стародуб розповідав, що його "попросили поставити печатку, то й поставив, бо думав, то "волонтерку" треба привезти". А керівник "Відродження нашої України" Анатолій Донець дозволив використати свою організацію в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон.

Після публікації попереднього розслідування NGL.media діяльність обох організацій почали вивчати у кримінальному розслідуванні. Наразі суд розглядає обвинувальні акти за результатами розслідування Любомира Процюка і Михайла Василика, а також Андрія Шпака, якого обвинувачують не тільки в незаконному переправленні людей за кордон, а й за ст. 358 КК (підробка документів). Однак Шпака мобілізували, тож його справу виділили в окреме провадження і зупинили судове провадження.

Видання також виявило ще одну організацію, яка може бути пов’язана з цією історією. Завдяки інформації від Львівської ОВА відомо, що на зверненнях від "Благодійного фонду Степана Бандери", від якого виїхали й не повернулись майже 40 чоловіків, вказували телефон Анатолія Донця. Проте той стверджує, що вперше чує про таку організацію і ніяких звернень від неї не надсилав. Керівник "Благодійного фонду Степана Бандери" Ігор Фесан відмовився спілкуватися з журналістами, але теж раніше стверджував, що не надсилав у ЛОВА жодних звернень.

Також у список видання потрапила група пов’язаних волонтерських організацій: "Чистий Київ", "Байрактар", "Наші добрі справи", "Українська гільдія активістів", "Небайдужі громадяни", "Український джавелін", "Громадська екологічна ініціатива", "Українські котики". Згідно з даними журналістів, від цієї групи виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

Є в переліку і досить відомі організації, зокрема "Фонд допомоги Рух у майбутнє", пов’язаний з відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. Журналісти з’ясували прізвища 23 чоловіків, які виїхали від цієї організації і не повернулися, а також поділилися цим списком з підписантом фонду Олегом Шпуром. Той заявив, що більшість з цих людей організація не подавала, підтвердивши прізвища лише шести осіб. Він додав, що один із чоловіків зі списку виїхав з паспортом Великої Британії, а решта повернулись. NGL.media отримала копії звернень по всіх 23 чоловіках і надіслала їх Шпуру, він пообіцяв їх перевірити.

Керівниця організації "Наш світогляд" Олеся Шакало-Ольшанецька також була здивована списком з 32 чоловіків, які втекли від імені її організації. Керівниця фонду "Світ любові" Ірина Єрмоленко при першій розмові сказала, що знає про неповернення хіба трьох людей, двоє з яких лікуються за кордоном, тому інформація про 40 людей її здивувала. Після того, як журналісти вислали їй список чоловіків, вона на зв’язок не вийшла.

Те саме зробив керівник фонду "Спорт нації" Олександр Павелець, який після отримання списку перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.

У добірку потрапила і низка раніше невідомих організацій. Телефони цих організацій або вимкнені, або недійсні, а жодної інформації про їхню діяльність нема. Офіційно ці фонди зареєстровані у Львові, але їхні засновники зареєстровані на одній вулиці у Трускавці. Одиниці з тих, які такі вийшли на зв'язок, теж заявляють, що не подавали таких прізвищ на внесення до системи "Шлях", або ж що це не їхні підписи та печатки.



Топ-фонди втікачів / NGL.media

Одна з компаній сама подала до поліції

Видання виявило 39 чоловіків, які виїхали через клопотання від організації "Здійснити мрію". Керівниця фонду Уляна Флишко стверджує, що надсилала листи до ЛОВА лише на десятьох з них, але тривалий час доступ до печатки організації мали кілька людей. Тож написала заяву до поліції за підробку заяв фонду.



Кількість ухилянтів впродовж 2022 – 2023 року / NGL.media