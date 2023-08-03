Чи заборонять українським депутатам виїжджати з України

Наразі в Україні розглядають, як врегулювати виїзд депутатів за кордон. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чи планується введення заборони на виїзд нардепів.

За словами Арахамії, наразі процедура виїзду депутатів за кордон "досить жорстка", проте він визнав, що вона не дає гарантій.

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Чи введуть заборону виїзду за кордон

Арахамія розповів, що "Слуга народу" покращить внутрішню безпеку партії як додатковий захід і час покаже, чи це спрацює. При цьому він додав, що наразі існують правові наслідки порушення правил, "чим мають займатися правоохоронні органи".

Глава фракції вважає, що після останньої ситуації з Арістовим процес налагодиться, проте, за його словами, повна заборона на виїзд депутатів – не вихід.

Ми не можемо взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій, на кшталт ПАРЄ, за участь наших депутатів у яких офіційно сплачує держава Україна. Але 99% відряджень депутатів відбувається за власний рахунок або рахунок приймаючої сторони без шкоди для бюджету України,

– сказав Арахамія.

"Слуга народу" переймається через кількість депутатів

Давид Арахасія додав, що більшість депутатів з фракції виключали саме за порушення моральних засад, ніж юридичних аспектів. Проте якщо й надалі виключати депутатів, фракція може втратити монобільшість, і тоді доведеться формувати коаліцію. Тож, за словами Арахамії, перш ніж когось виключити переглядається, наскільки провина важка.

Я не ставитиму на чашу терезів мою можливість забезпечувати ухвалення законів і те, щоб комусь догодити<…>Оцінюватимуть за тим, чи змогла Рада виконати свою історичну місію під час війни, чи не змогла. Звичайно, це не означає, що треба ігнорувати думку суспільства і нічого не робити, ми ж проактивно все робимо. Але я хотів би побачити якусь схожу рефлексію в інших політичних партій, які могли б хоча б ініціювати процес виключення в себе,

– сказав він.