Виїзд із Києва у напрямку Броварів був тимчасово обмежено після обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Виїзд з Києва у напрямку Броварів обмежено

Водіїв просять звернути увагу на зміни.

Нагадаємо, що відразу після переговорів на українсько-білоруському кордоні, окупанти запустили в бік української столиці ракети. Вони влучили у Бровари. Шестеро людей постраждало.

Що відбувається у Києві:

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