Виїзд з Києва у напрямку Броварів обмежено
28 лютого 2022 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:КМДА – офіційний канал
Виїзд із Києва у напрямку Броварів був тимчасово обмежено після обстрілу з боку російських окупантів.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Виїзд з Києва у напрямку Броварів обмежено
Водіїв просять звернути увагу на зміни.
Нагадаємо, що відразу після переговорів на українсько-білоруському кордоні, окупанти запустили в бік української столиці ракети. Вони влучили у Бровари. Шестеро людей постраждало.
Що відбувається у Києві:
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.