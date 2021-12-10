Виїзд Саакашвілі з України: перевірка прикордонників закінчилась дисциплінаркою

Адміністрація Держприкордонслужби провела службове розслідування щодо можливого незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі. В результаті довелося покарати кількох посадових осіб.

Про деталі розслідування розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, низку посадовців ДПСУ притягнули до дисциплінарної відповідальності.

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Демченко зазначив, що не може розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом. Водночас він зазначив, що документи направили відповідному органу досудового розслідування, який відкрив карне провадження за цим фактом.

За результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності,

– сказав речник ДПСУ.

В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розказали. ЗМІ пишуть, що може мовитися про пониження у званні чи посаді, або ж про догану.

Що цьому передувало

Міхеіл Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з'явилася інформація, що експрезидент Грузії незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері на поромі, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.

Головне про затримання Саакашвілі

Після затримання політик оголосив голодування. Справи проти себе він вважає політично вмотивованими.

У тюрмі стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився, а медики повідомили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, який може завдати ураження головного мозку.

20 листопада експрезидент Грузії припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

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