Багато сімей цікавляться, чи може військовослужбовець виїжджати за кордон на відпочинок під час відпустки. У Міноборони все пояснили.

У Міноборони чітко пояснили, чи може військовослужбовець виїхати за кордон під час відпустки.

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Що варто знати про відпустки для військовослужбовців Відпустка становить 30 днів і її можна брати тричі на рік. Окрім того, є можливість піти у відпустку на 10 днів за сімейними обставинами, зокрема, це укладання шлюбу, народження дитини та смерть близького родича. Однак важливою умовою є те, що одночасно не можуть бути відсутні понад 30% особового складу.

Чи можуть військовослужбовці виїхати за кордон

Згідно із законом Про соціальний захист, військовослужбовці мають можливість виїзду за кордон, але вони мусять спершу пройти встановлену процедуру та отримати необхідні дозволи від командування.

У Міністерстві оборони зазначили, що під час воєнного стану кожен випадок розглядається окремо, зважаючи на обставини.

Спершу військовий має написати рапорт про відпустку і передати його своєму командиру. У ньому слід вказати деталі подорожі, включно з датою від’їзду та повернення, місцем перебування, видом транспорту та контрольним пунктом пропуску, через який планується перетин кордону.

Однак, окрім рапорту, військовослужбовець має надати документи, які підтверджують причину подорожі. Це можуть бути свідоцтва про шлюб чи народження дитини. Також необхідні документи, які засвідчують перебування сім’ї за кордоном. Наприклад, якщо дружина та діти отримали тимчасовий прихисток за кордоном, потрібно надати підтвердження цього факту.

Керівник військової частини ухвалює рішення про відпустку на підставі цих документів. Рішення оформлюють у відповідний наказ, який дає право виїзду за кордон. Можна також скористатися відпускним квитком, в якому вказаний термін відпустки та дозвіл на виїзд.

У випадку отримання згоди від командування, військовослужбовець може вирушити до своєї сім’ї. Але якщо йому відмовили, засобів впливу не так багато, оскільки таке рішення важко оскаржити.

Які документи потрібно мати військовому для виїзду за кордон

Отже, для виїзду військовослужбовця до родини за межі держави, необхідно мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документ, що підтверджує особу військовослужбовця (військовий квиток, офіцерське посвідчення тощо);

відпускний квиток з вказаним місцем перебування за кордоном;

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на ухвалення рішення про надання відпустки військовослужбовцю.

Однак бувають ситуації, коли військовослужбовець має дозвіл на відпустку, але в ньому не вказаний виїзд за кордон. В такому випадку йому не дозволять покинути країну.

Також військового можуть не випустити за кордон, якщо на нього накладено інші обмеження, приміром, несплату аліментів, штрафів або судових рішень.

Якщо у вас є всі необхідні дозволи, але виникли проблеми на кордоні, необхідно звернутися до служби довіри за номерами: 0445276363 або 1598.