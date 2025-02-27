За рік до України не повернулися 500 чоловіків, які перетнули кордон з листами Мінкультури

У 2024 році до України не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою листів-пропозицій від Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис радника міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитра Золотухіна.

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Скільки чоловіків не повернулися до України

Дмитро Золотухін прокоментував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій призупинити видачу листів для виїзду артистів і журналістів за кордон.

Тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП,

– написав він.

За словами радника міністра, по кожному з таких випадків Національна поліція порушила кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України. Зокрема йдеться про статтю "Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період".

Золотухін додав, що посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами у цим кримінальних справах, оскільки в рамках розслідування розглядають також питання організації незаконного перетину кордону.

Тобто, люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну,

– йдеться в дописі радника міністра.

До слова, 27 лютого Кабінет міністрів також вніс зміни до правил перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Вони стосуватимуться зокрема чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.