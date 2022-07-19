Президента просять дозволити виїзд за кордон обмежено придатним до служби українцям, – петиція

Під час воєнного часу чоловікам віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за кордон. Проте президенту України пропонують зробити винятки з цих правил – при цьому за різних обставин. Відповідні петиції реєструють на сайті глави держави.

Зокрема, Зеленському пропонують "відкрити кордон" для тих осіб, які начебто не підпадають під мобілізацію під час воєнного стану. Автор петиції Владислав Наумович стверджує, що це необхідно людям заради роботи.

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За кордон пропонують випускати обмежено придатних до служби

Відтак автор каже, що треба дозволити виїзд чоловікам від 18 до 27 років, оскільки призову зараз немає. Також у категорію "виїзних" просять внести непридатних до служби у мирний час та обмежено придатних – у воєнний.

Аргументом для підтримання петиції Наумович називає те, що "люди мають заробляти кошти та годувати сім'ї", а ці кошти допоможуть економіці. Станом на 18:00 19 липня ця пропозиція назбирала 282 голоси з 25 тисяч необхідних.

Люди пропонують дозволити виїзд за гроші

Ще однією альтернативною пропозицією є дозволити виїжджати чоловікам за кордон за гроші. Таку ідею оформив у петиції Ігор Кузнецов. Він пропонує, що для того, аби перетнути кордон чоловікам, їм достатньо сплатити 300 тисяч гривень. Така пропозиція припала до смаку 147 громадянам.

Від дружини Аліни подав петицію Іван Андрєєв. Андрєєва наголошує, що "говорить від імені багатьох дружин України". Жінкам з дітьми, мовиться у петиції, важко забезпечувати себе за кордоном, отож чоловіків варто "випустити на заробітки", бо так вони мають допомогти ЗСУ. Поки що свої голоси за це віддали 154 підписанти.

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Хто може з чоловіків зараз виїжджати за кордон у віці від 18 до 60 років: коротке пояснення

Визнані встановленим порядком непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Особи, що постійно проживають за кордоном.

Особи, що є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за кордоном.

Уповноважені представники моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, та слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України.

Особи з інвалідністю.

Особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи, а також важкохворих дітей та дітей-сиріт.

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