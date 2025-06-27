Виїзд за кордон: які обмеження діють для військовозобов’язаних

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим є обмеження щодо виїзду за кордон.

Кому дозволено виїжджати з України, а хто не зможе перетнути кордон під час воєнного стану – повідомляє 24 Канал.

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Хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїхати за кордон

Закон про мобілізацію від 18 травня 2024 року запровадив обов'язкове пред'явлення військово-облікового документа під час виїзду з України для чоловіків віком 18 – 60 років.

Відповідно до цього, в липні 2025 року всі чоловіки мобілізаційного віку можуть перетинати кордон лише за наявності паперового або електронного військового квитка.

Варто зауважити, що виїзд дозволений лише тим категоріям чоловіків, які:

перебувають на бронюванні (в резерві);

визнані непридатними за станом здоров’я;

є батьками трьох та більше дітьми;

є батьками-одинаками, а також чоловіками з дітьми, чиї дружини (чоловіки) проходять службу.

Зазначимо, що бронювання обов’язково підтверджується відміткою у військовому квитку або довідкою. Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон як у службове відрядження, так і у відпустку.

Однак обмеження стосуються тих, хто займає певні державні посади: такі особи можуть перетинати кордон лише у службових цілях, якщо про це офіційно повідомила структура, де вони працюють. Водночас інші заброньовані чоловіки можуть виїхати й у відпустку, якщо в їхніх документах зазначено відповідний дозвіл від роботодавця.